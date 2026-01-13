Estonia prohíbe el ingreso a 261 combatientes rusos que actuaron en Ucrania

Aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos rusos han participado en la invasión a Ucrania.

El Ministerio del Interior de Estonia anunció este martes en un comunicado que había impuesto la prohibición de entrada al territorio del país a 261 rusos que combatieron en Ucrania.

"Estas prohibiciones eran inevitables, porque quienes han cometido atrocidades en Ucrania (...) no tienen cabida en el mundo libre", señaló el ministro Igor Taro, en el comunicado.

Esos ciudadanos rusos "tienen experiencia de combate y formación militar, y a menudo presentan antecedentes penales", añadió el ministro, afirmando que "la amenaza que representan no es teórica".

Aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos rusos han participado en la invasión a Ucrania, de los cuales cerca de la mitad habrían estado en primera línea, indicó el ministerio en su comunicado.

La decisión estonia fue celebrada el lunes en X por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrií Sybiga, quien calificó las prohibiciones de entrada como una "medida de seguridad necesaria" y una "señal clara de que no se tolerará la impunidad".

Las prohibiciones de entrada en el espacio Schengen dirigidas a los combatientes rusos fueron discutidas por primera vez en 2025 durante una reunión de los ministros del Interior de Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Noruega, Suecia y Polonia.