El puente, que había sido inaugurado el sábado, conectaba la Florida International University (FIU). No había información oficial por el momento sobre posibles víctimas.

Las imágenes de televisión mostraban rescatistas trabajando para sacar a las personas que estaban atrapadas debajo del puente.

Se podía ver cinco o seis vehículos aplastados por escombros y los reportes de prensa daban cuenta de cinco heridos.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7pic.twitter.com/hYupV1ctDK