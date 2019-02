El senador Cory Booker anuncia su candidatura a la Casa Blanca

Este legislador negro, carismático y progresista de 49 años, publicó un video musical de algo más de dos minutos en el que aparece en su circunscripción de Nueva Jersey y hace un llamado a la unidad entre los estadounidenses.

"La historia de nuestra nación está definida por la acción colectiva, por los destinos entrelazados de los esclavos y de los abolicionistas, de los que han nacido aquí y de los que han elegido a Estados Unidos como su casa", lanzó.

Como prueba de importancia de esa acción "colectiva", Booker menciona en el video las dificultades a las que su familia tuvo que hacer frente para encontrar alojamiento a causa del color de su piel, hasta que un grupo de abogados blancos se movilizó para defender sus derechos.

"Cambiaron el curso de toda mi vida. Porque en Estados Unidos, el coraje es contagioso", dijo Booker, que por su carrera y carisma político ha sido comparado con el expresidente Barack Obama.

"Creo que podemos construir un país en el que (...) veamos el rostro de nuestros dirigentes en televisión y sintamos orgullo, no vergüenza", señaló, criticando al presidente Donald Trump sin nombrarle directamente.

"Juntos, nos elevaremos", dijo. "Soy candidato al puesto de presidente de los Estados Unidos de América".

Booker es el último demócrata hasta la fecha en anunciar su postulación a las elecciones de 2020.

Los otros aspirantes son las senadoras Kamala Harris y Elizabeth Warren; el exalcalde de San Antonio, Texas, Julian Castro; la joven representante de Hawái y exmilitar Tulsi Gabbard; y la senadora Kirsten Gillibrand, pilar del movimiento #MeToo.

También podrían lanzarse el carismático exrepresentante de Texas Beto O'Rourke, el senador Bernie Sanders, quien perdió la interna de 2016 ante Hillary Clinton; o incluso el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, y el millonario Michael Bloomberg.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwhpic.twitter.com/h1FTPUYRzo