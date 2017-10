Esos comentarios los ha hizo Trump durante una entrevista con la revista Forbes divulgada este martes.

"Creo que es una noticia falsa", dijo el presidente acerca de una información de la cadena NBC que asegura que Tillerson llamó en privado "idiota" a Trump después de reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca.

"Pero si él hizo eso, creo que tendremos que comparar los coeficientes de inteligencia. Y puedo decirte quién va a ganar", agregó a continuación.

La semana pasada, Trump afirmó tener una "confianza total" en Tillerson y arremetió contra la cadena NBC por haberse "inventado" la citada información.

