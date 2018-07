Trump arremete contra principales donantes del Partido Republicano

En su ataque a los hermanos industriales de edad avanzada -que desde hace mucho tiempo financian causas conservadoras-, Trump minimizó su importancia para el partido.

"Su red esta altamente sobrevalorada, los he derrotado en todo momento", dijo Trump en una diatriba que conmocionará a los peces gordos del partido.

Se espera que organizaciones respaldadas por los hermanos Koch, Charles y David, gasten cientos de millones de dólares en la campaña para las elecciones de noviembre de este año, vitales para el futuro político de Trump.

Si los demócratas recuperan el Congreso, la agenda de Trump podría naufragar y las posibilidades de hacerle un juicio político aumentarían enormemente.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....