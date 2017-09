Facebook, Apple y Google lamentan y critican el fin de DACA

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, anunció hoy la rescisión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, aunque la suspensión no entrará en vigor hasta dentro de seis meses, que es el periodo que ahora tiene el Congreso para regularizar la situación de los conocidos como "soñadores".

Numerosas voces del mundo de los negocios y la tecnología ya habían pedido la semana pasada, a través de una carta conjunta, que no se deportara a estos jóvenes, por lo que tras conocerse hoy la decisión final de Trump al respecto se sucedieron en las redes sociales los mensajes de lamento y crítica a esta medida.

"Es un día triste para nuestro país. La decisión de terminar con DACA no solo es equivocada. Es particularmente cruel ofrecer 'el sueño americano' a gente joven, animarles a salir de las sombras y confiar en nuestro Gobierno y, después, castigarles por ello", escribió hoy el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un texto alojado en esta red social.

Aseguró también que estos jóvenes inmigrantes son "amigos" y "vecinos" que han contribuido a mejorar la economía y las comunidades: "He podido conocer a algunos 'soñadores' en los últimos años y siempre me ha impresionado su fuerza y determinación. No merecen vivir con miedo".

Zuckerberg apostó además por una ley que ofrezca a los "soñadores" un "camino hacia la ciudadanía".

"Estoy profundamente consternado de que 800.000 estadounidenses, incluyendo más de 250 de nuestros compañeros en Apple, se puedan encontrar pronto expulsados del único país al que ellos han llamado hogar", dijo el consejero delegado de Apple, Tim Cook, en una carta enviada a sus trabajadores.

"Son llamados 'soñadores' y, más allá de dónde nacieron, merecen nuestro respeto como iguales", añadió. Cook aseguró que Apple trabajará con los legisladores para conseguir una "protección permanente" para los afectados por el fin del DACA, mientras que en clave interna ofrecerá asesoramiento a los "soñadores" que trabajan en la compañía.

"Pese a este revés para nuestra nación, estoy seguro de que los valores estadounidenses prevalecerán y de que continuaremos con nuestra tradición de dar la bienvenida a inmigrantes de todas las naciones", dijo. "Los 'soñadores' son nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros. Este es su hogar.

El Congreso necesita actuar ahora para defender el DACA", dijo el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, en un mensaje en Twitter acompañado por la etiqueta "con los 'dreamers'".

Por su parte, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo en un escrito en su blog corporativo que están "profundamente decepcionados" por el fin de este programa migratorio y aseguró que una legislación que proteja a los 'soñadores' es ahora "un imperativo económico y una necesidad humanitaria".

En este sentido, defendió que el Congreso aborde la protección de estas 800.000 personas antes que la reforma fiscal, que figura como uno de los grandes debates legislativos del calendario para otoño.

"Contamos con el Congreso para actuar moralmente y en el mejor interés de la economía estadounidense mediante la legislación de protecciones para el DACA sin demora", apuntó, por su parte, el consejero delegado de eBay, Devin Wenig.

Otras empresas tecnológicas como IBM así como compañías de otros sectores económicos como Wells Fargo o JP Morgan también mostraron su rechazo a la medida adoptada por la Administración Trump.