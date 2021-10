En junio, Gabby y Brian Laundrie, su prometido de 23 años, iniciaron su paseo viajando en la camioneta de la chica, publicando fotos y videos en redes sociales de su travesía. Ella mantenía contacto regular con su familia que reside en New York.

El 12 de agosto el departamento de policía de Moab, Utah conoció a la joven pareja, pues habían tenido un altercado, sin embargo, dijeron que estaban enamorados y comprometidos para casarse, por lo que ninguno fue retenido y continuaron su viaje. El último día del mes, Gabby le envía un mensaje a su madre, diciendo “ no hay servicio en Yosemite”, pero su madre niega que su hija lo haya escrito.

Brian regresó al hogar donde vivía con sus padres y prometida el 1 de septiembre, pero Gabby no. Por lo que 10 días después, su familia coloca la denuncia de desaparición en el Departamento de policía de New York, lo que alerta a las autoridades de North Porth ciudad de Florida, que, al llegar a la residencia del prometido para hacerle preguntas, su familia los refiere al abogado. " Básicamente nos entregaron la información de su abogado", dijo Taylor, el portavoz de la policía.

La familia Petito en una rueda de prensa le hace un llamado a la familia Laundrie, ya que al acercarse a ellos por información se negaron a responder. " Díganos si estamos buscando en el lugar correcto. Todo lo que queremos es que Gabby vuelva a casa. Por favor ayúdenos a que eso suceda" dijo el abogado Stafford.

El 17 de septiembre la familia del chico comunica al departamento de policía que este había desaparecido. " Actualmente no estamos trabajando en una investigación de un crimen. Ahora estamos trabajando en una (investigación) de múltiples personas desaparecidas". dijo la policía de North Porth en Twitter el viernes por la noche, aclarando que Brian era buscado por la desaparición de su prometida, no por un crimen.

Inicia el 19 de septiembre y la familia de Gabby recibe la noticia que en el Bosque Nacional Grand Teton, Wyoming descubren los restos de un cuerpo que se ajusta a la descripción de la chica. La policía no detuvo la búsqueda del sospechoso por desaparición, sin embargo, agotaron las vías de búsqueda.

Dos días después, la autopsia confirma que los restos por homicidio pertenecen a la desaparecida chica de 22 años que exploraba el parque junto a su prometido. El tribunal de Wyoming emitió una orden de arresto contra Brian el 23 de septiembre, a pesar de ello aún se encuentra desaparecido.

Esta difícil situación para la familia Petito, llegó a su fin el domingo 26 de septiembre cuando realizaron un funeral público en Holbrook New York en honor a Gabby. Donde sus familiares y amigos le dieron su último adiós, varios de ellos con emotivos discursos. En lugar de flores, la familia pidió donaciones para inaugurar una fundación en su nombre.

The Gabby Petito Foundation. No one should have to find their child on their own. We are creating this foundation to give resources and guidance on bringing their children home. We are looking to help people in similar situations as Gabby. #gabbypetitohttps://t.co/oaX4BsPcYjpic.twitter.com/I9tz5q6Hcc