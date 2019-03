López Obrador sobre sus 100 días de gobierno: 'Vamos a ganar la temporada'

"Ya inició la temporada y estamos arriba. Llevamos más juegos ganados que perdidos. Tenemos el primer lugar en porcentaje de bateo y estamos arriba de .300 y con buenos resultados de los pitchers", dijo en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Al mandatario se le pidió una valoración en términos de béisbol de sus primeros cien días de gobierno: "Tenemos dos que están tirando arriba de cien millas", destacó, en un símil referido a los lanzadores profesionales de mucha velocidad.

Explicó que los dos miembros de su equipo que están dando muy buen rendimiento son dos mujeres, sin especificar nombres.

Una de ellas podría ser Olga Sánchez Cordero, ministra de Gobernación y considerada mano derecha del líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Son muy buenos los dos y son mujeres. Porque ahora ya para el béisbol y en todos los deportes están participando muchas mujeres y es muy bueno. El equipo va muy bien", agregó.

Finalmente, el presidente consideró que con los nuevos "elementos, banca, 'pitcheo' y mánager" se va a "ganar la temporada".

Y se llegará a finales. "De siete juegos, vamos a resolver en cuatro", apuntaló.

"Vamos a ganar sin problemas y a cepillarlos a los del otro equipo, el equipo conservador", concluyó.

Cuestionado por la prensa, explicó que en sus giras recibe muchos regalos "del pueblo", entre estos "muchos recuerdos, estampitas, rosarios y artesanías".

Incluso pinturas -"buenos cuadros"- pelotas de béisbol y ediciones de libros históricos.

"Los estoy guardando todos", aseguró el mandatario que dijo que los tiene en Palacio Nacional.

En otros temas, aseguró que se está logrando el propósito de "comunicar lo que se está haciendo" sin apenas "costo".

"No tenemos contratos con empresas, anteriormente se contrataban empresas hasta de Twitter y 'Face' pero nosotros ya no tenemos estos contratos. Nuestra cuenta es orgánica y no pagamos publicidad. Y es importante el alcance", dijo el líder de Morena.

Aseguró que ya no se "compran servicios" de difusión de eventos.

Este miércoles, las conferencias matutinas se subieron a Spotify, desatando un alud de comentarios en redes.