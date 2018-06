Sale en libertad la presa que Trump perdonó a petición de Kim Kardashian

Trump conmutó en las últimas horas la sentencia a cadena perpetua a Johnson, que llevaba 22 años encarcelada por delitos relacionados con las drogas.

Después de reunirse con sus familiares fuera de una cárcel del estado de Alabama, Johnson, de 63 años, agradeció hoy el perdón a Trump y a Kardashian por darle una oportunidad para "ser libre para vivir y empezar de nuevo", según recogieron los medios locales.

"Tengo mucho en lo que ponerme al día con mi familia y estoy con muchas ganas de regresar a mi comunidad y a trabajar", dijo la mujer afroamericana ante decenas de familiares y simpatizantes.

Por su parte, Trump deseó en un tuit "buena suerte" y "una vida maravillosa" a Johnson, que había sido condenada a cadena perpetua en 1996 por delitos de drogas y lavado de activos, debido a su implicación en una red multimillonaria de tráfico de cocaína.

La petición de clemencia de Johnson se basaba en que esos fueron sus primeros delitos, los cometió en un momento de dificultad económica y si hoy fuera juzgada por los mismos crímenes, la pena sería inferior.

Alice Johnson has been released from federal prison after POTUS signed an order commuting her sentence. @KimKardashian pushed for Ms. Johnson's release for months after learning of her plight on Twitter. Ms. Johnson was set to serve life in prison for a non-violent drug offense. pic.twitter.com/QcOXPH6H2R