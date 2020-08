Trump evita elogiar al difunto activista de los derechos civiles John Lewis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo desconocer cómo la historia iba a recordar al fallecido líder de los derechos civiles John Lewis, a lo que añadió: "Eligió no venir a mi toma de posesión".

John Lewis, antiguo compañero de Martin Luther King y pilar de los parlamentarios demócratas estadounidenses, murió el 17 de julio a los 80 años.

Recibió una serie de homenajes solemnes en todo el país, especialmente en el Capitolio, donde se le dispensaron honores reservados a las más altas personalidades estadounidenses.

Figuras de todo el espectro político alabaron su figura y aclamaron su memoria.

Consultado el lunes en una entrevista para el sitio Axios por cómo creía que la historia iba a recordar la figura de Lewis, Trump se limitó a decir: "No lo sé, realmente no lo sé".

A lo que añadió: "No conozco a John Lewis, eligió no venir a mi toma de posesión".

John Lewis se enfrentó a Trump en numerosas ocasiones. Además de boicotear su ceremonia de inauguración, el excongresista denunció la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y advirtió que la democracia estadounidense estaba bajo peligro.

Entonces, el entrevistador, Jonathan Swan, le formuló la pregunta sobre Lewis de otra manera: "¿Lo encuentra admirable?".

"No puedo decir si sí o si no. Encuentro que mucha gente es admirable, y encuentro que mucha gente no lo es", respondió el mandatario.

"No vino a mi toma de posesión, no vino a mi discurso del estado de la Unión; y está bien, es su derecho".