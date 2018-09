Trump frena la desclasificación de documentos por posible perjuicio a la trama rusa

"Me reuní con el Departamento de Justicia por la desclasificación de varios documentos. Aceptaron publicarlos, pero aseguraron que hacerlo podría tener un impacto negativo en la investigación rusa. Además, algunos aliados clave me han pedido no publicarlos", aseguró el presidente en su cuenta de Twitter.

"Por tanto -prosiguió-, se le ha pedido al inspector general que revise estos documentos rápidamente. Creo que se moverá rápido en esto -y esperemos que en otras cosas que está mirando-. Al final, siempre puedo desclasificarlo yo si se demuestra que es necesario. La velocidad es muy importante para mí... ¡y para todo el mundo!".

Pese a que Trump no especificó en estos mensajes a qué documentos se refiere, todo hace indicar que se trata de los que ordenó publicar el pasado lunes, 17 de agosto, que están relacionados con las averiguaciones de la llamada trama rusa.

El mandatario reclamó al Departamento de Justicia -incluido el FBI- y a la oficina del director de Inteligencia Nacional que se desclasifiquen distintos documentos relativos a las pesquisas, entre ellos los mensajes de texto de distintas personas implicadas en la investigación de la trama.

Entre ellas se encuentra, James Comey, el exdirector del FBI despedido por Trump en mayo de 2017; y el que fuera su número dos y posteriormente director interino, Andrew McCabe, también despedido luego.

El anuncio se enmarca en un contexto en el que las averiguaciones de la trama rusa parecen haber avanzado significativamente en los últimos días después de que el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, aceptara cooperar con las autoridades y declararse culpable de varios cargos de fraude.

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin para interferir en los comicios de 2016 y una posible obstrucción a la justicia del presidente.