Trump recibe al príncipe heredero saudita que sacude al reino

Diez meses después de su último encuentro cara a cara, en Riad, el jefe de la Casa Blanca, de 71 años, y el nuevo hombre fuerte del mayor exportador de petróleo del mundo, de 32, deben mostrar su buen vínculo y compromisos en la Oficina Oval.

Pero también deberían abordar los profundos cambios que tienen lugar en Arabia Saudita, interna y externamente: licencias de conducir para mujeres, purgas sin precedentes en nombre de la lucha contra la corrupción, la participación en la guerra en Yemen y el diferendo con Catar.

"Es increíble (...) Es el equivalente a toda una generación de cambios políticos concentrados en un período de menos de un año", dijo Lori Plotkin Boghardt, ex analista de la CIA que trabaja hoy en el Instituto Washington para la Política del Medio Oriente.

Muchas de estas decisiones "tienen un impacto en los intereses de Estados Unidos" en la región, agregó.

La cumbre que Washington espera celebrar este año con los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) podría resultar difícil de lograr en ausencia de una salida a la crisis con Catar.

Nombrado príncipe heredero en junio de 2017 por su padre, el Rey Salmán, "MBS" primero tiene la intención de vender su "visión 2030" para construir una economía en Arabia Saudita menos dependiente del petróleo y, para ello, atraer la inversión extranjera.

Riad está particularmente interesado en acelerar su programa nuclear civil. Objetivo: construir 16 reactores en los próximos 20 años, a un costo de alrededor de 80,000 millones de euros, de acuerdo con funcionarios y analistas.

Decididos a obtener transferencias de tecnología para la construcción, los sauditas deberían competir por completo y recordarles a sus interlocutores estadounidenses que China, Rusia o Francia también están entre los países en ese rango.

En una entrevista difundida el domingo por la red CBS, el futuro rey defendió la purga contra la corrupción durante la cual muchos príncipes y millonarios fueron retenidos durante semanas en el lujoso hotel Ritz-Carlton de Riad.

"Lo que hicimos fue absolutamente necesario" dijo y aseguró que los procedimientos se ajustaron a la ley.

A su juicio, esa operación, que habría estado marcada por abusos físicos según el diario The New York Times, permitió recuperar "más de 100,000 millones de dólares".

"Sin embargo el objetivo real no era lograr un determinada cifra (...) sino castigar a los corruptos y en enviar una señal clara de que todo aquel que opte por la corrupción deberá responder por sus actos", dijo.

Mohammed bin Salman has curbed the powers of Saudi Arabia’s “religious police,” who until recently were able to arrest women for not covering up. And he says Islamic law “does not particularly specify a black abaya or a black head cover.” pic.twitter.com/mgKEt35NoK