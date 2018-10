Un accidente con una limusina causa 20 muertos en Nueva York

La limusina implicada llevaba una fiesta de bodas cuando chocó con otro vehículo cerca de una tienda de Apple en un centro comercial de la localidad neoyorquina, a 250 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York y cerca de Albany.

La tienda publicó una nota en Facebook en la que aseguró: "Como saben, hubo un horrible accidente frente a nuestro negocio. Esperamos que compartan su amor, amistad y abrazos con nosotros".

La policía del Estado dijo en un comunicado que "los nombres de las víctimas no se darán a conocer en este momento, ya que se está notificando a los familiares", por lo que no se prevé que ofrezca más información hasta dentro de unas horas.

Numerosos miembros del personal de la policía del Estado de Nueva York, la oficina del Sheriff del Condado de Schoharie, así como múltiples agencias de bomberos y servicios de emergencias médicas respondieron a la escena del suceso, explicó en su nota la policía estatal.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte del estado de Nuevs York ha enviado un equipo para investigar. La policía estatal ha establecido asimismo una línea telefónica dedicada para ayudar a los familiares de las víctimas.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE