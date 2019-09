Se cumplen 18 años de los atentados del 11S en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó en horas de la mañana, un mensaje que solo contenía una imagen que decía “Nunca Olvidaremos” (We will never forget).

También en Twitter, a través de su cuenta, el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, escribió que el “ 11 de septiembre del 2001 fue el día más oscuro en la historia de esa ciudad”.

Pero también fue un momento en que el mundo vio el coraje y la resistencia de la ciudad de Nueva York.

“ Para aquellos que amamos y perdimos, para aquellos que corrieron peligro y para aquellos que hicieron el último sacrificio #NuncaOlvidaremos”, escribió De Blasio.

September 11th, 2001. The darkest day in our city’s history. But it was also a moment when the world saw the courage and resilience of New York City.For those we loved and lost, for those who ran into danger, and for those who made the ultimate sacrifice, we will #NeverForget. pic.twitter.com/PCs4ptnt8z