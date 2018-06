El 25% de los estadounidenses no distingue entre noticia y opinión, según un estudio

El 25 % de los estadounidenses no distingue entre las noticias y los artículos de opinión publicados en los medios del país norteamericano, según un estudio publicado hoy por el centro de investigación Pew.

El informe reveló que un 28 % de los encuestados únicamente consiguió clasificar correctamente dos o menos noticias de una selección de cinco, mientras que el 22 % hizo lo propio con escritos de opinión.

El sondeo pidió a 5.035 adultos que clasificaran publicaciones en medios en dos categorías diferentes: noticias factuales, es decir, aquellas que están basadas en hechos objetivos; o de opinión.

El centro Pew, por ejemplo, preguntó si el titular "El gasto en seguridad social, Medicare y Medicaid, constituye la mayor parte del presupuesto federal" es un hecho noticioso o de opinión.

En general, los estadounidenses identificaron en mayor proporción escritos periodísticos de manera correcta que incorrecta, pero el centro Pew destacó que una "porción considerable" (25 %) de los preguntados contestó erróneamente.

Los investigadores hallaron también que la habilidad para establecer diferencia entre estos dos tipos de relatos periodísticos varió considerablemente en función de su conocimiento político, sensibilidad digital y confianza en los medios.

Este informe fue divulgado días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de "mayor enemigo" de EE.UU. a los "medios de comunicación falsos" ("fake news"), especialmente a las cadenas televisivas NBC y CNN.

Trump ha cargado también en reiteradas ocasiones contra los diarios The Washington Post y The New York Times, considerados periódicos liberales en el sentido estadounidense.