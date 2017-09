Huracán Irma impacta en Cayos de Florida

"Esta es un situación extremadamente peligrosa y potencialmente letal", dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Cayo Hueso, urgiendo a quienes desoyeron las alertas de evacuación a buscar refugio "ahora para proteger sus vidas".

El huracán se desplaza en dirección noroeste a 15 km/h en ruta hacia las ciudades de Naples, Fort Myers y las densamente pobladas penínsulas de la bahía de Tampa, en la costa oeste de Florida.

"Mareas potencialmente mortales se registran actualmente en los Cabos y se espera que comiencen esta mañana en el suroeste de Florida", advirtió el gobernador Rick Scott en Twitter en la madrugada de este domingo.

Intense wind and rain on Miami Beach. Trees down. #HurricaneIrma is here -- and we're not even getting the eye. Wind hasn't let up. @wsvnpic.twitter.com/qsEmE6FAGi