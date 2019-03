Más de 20 muertos por dos tornados en Estados Unidos

"La devastación es increíble", afirmó el domingo por la noche el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, al canal CBS, que dijo no recordar una situación similar en pérdidas humanas "en al menos los últimos 50 años".

Los tornados dejaron 23 muertos, entre ellos varios niños, y otras personas fueron hospitalizadas, algunas de ellas con heridas muy graves, indicó.

Las operaciones de rescate de los desaparecidos se suspendieron el domingo por la noche debido a las peligrosas condiciones climatológicas en la zona, pero Jones indicó que se reanudarían este lunes por la mañana.

A última hora del domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó condolencias por los afectados.

"A la gran población de Alabama y las áreas colindantes: Por favor, tengan cuidado y manténganse a salvo", escribió en Twitter.

"Los tornados y las tormentas fueron realmente violentos y podrían venir más. A las familias y amigos de las víctimas, y a los heridos: ¡Qué Dios los bendiga!", añadió.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!