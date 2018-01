El polémico Joe Arpaio se postula al Senado de Estados Unidos

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Arpaio dijo que se presenta para "apoyar la agenda y políticas" de Trump en su misión de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez" (Make America great again).

Arpaio buscará en las elecciones de noviembre próximo ocupar el puesto que dejará vacante el senador Jeff Flake, muy crítico con el presidente y quien recientemente anunció que no se postularía nuevamente.

I am running for the U.S. Senate from the Great State of Arizona, for one unwavering reason: to support the agenda and policies of President Donald Trump in his mission to Make America Great Again. https://t.co/ANppBdDOtp