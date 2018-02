Una veintena de víctimas tras tiroteo en colegio del sur de Florida

Se desconoce todavía si los heridos son leves o de gravedad.

Un portavoz de la Policía del condado de Broward señaló que un equipo de operaciones especiales SWAT se encuentra en las inmediaciones del colegio de bachillerato, que permanece cerrado y con los estudiantes y personal comenzando a abandonar las instalaciones.

El sospechoso del tiroteo que todavía no ha sido localizado viste pantalón negro y fue visto por última vez en el ala oeste del centro educativo, recogió el canal 7 News Miami.

Imágenes del canal muestran camiones de bomberos y ambulancias en las inmediaciones del colegio, donde imparten clase a unos 3 mil estudiantes.

Tanto el gobernador de Florida, Rick Scott, como el presidente de EE.UU., Donald Trump, siguen de cerca la investigación del tiroteo.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.