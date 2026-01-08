Europa debería tomar ‘en serio’ a Trump respecto a Groenlandia, advierte Vance

Trump insiste en que Estados Unidos debe tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo danés, para garantizar su propia seguridad frente a China y Rusia.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aconsejó este jueves a Europa tomarse "en serio" al presidente Donald Trump respecto a Groenlandia, después de que Washington planteara la posibilidad de comprar el territorio a Dinamarca e incluso de recurrir a una acción militar para tomarlo.

Trump insiste en que Estados Unidos debe tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo danés, para garantizar su propia seguridad frente a China y Rusia.

"Supongo que mi consejo para los líderes europeos y para cualquier otra persona sería que se tomen en serio al presidente de Estados Unidos", dijo Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca cuando se le preguntó por Groenlandia.

"Lo que pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que hacer algo", añadió Vance.

La Casa Blanca, aunque se negó a descartar la opción militar, indicó que Trump estaba reflexionando "activamente" sobre la compra de la extensa isla ártica, sin precisar exactamente qué forma podría adoptar esa transacción.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con responsables de Dinamarca, país aliado de Estados Unidos en el seno de la OTAN, para abordar la cuestión de Groenlandia. El lugar y el formato de ese encuentro aún se desconocen.

En varias ocasiones, Groenlandia, respaldada por la potencia de la que depende, ha dicho que no está en venta y que quiere decidir por sí sola su futuro.

Los dirigentes europeos expresaron su preocupación y, en algunos casos, su indignación frente a estas reivindicaciones estadounidenses.

Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido mostraron su apoyo a Copenhague.

El vicecanciller austríaco, Andreas Babler, instó el miércoles a la Unión Europea a elaborar un "catálogo" de medidas para disuadir cualquier intento estadounidense de anexionarse Groenlandia, incluida la amenaza de sanciones "severas" contra gigantes tecnológicos estadounidenses y aranceles "punitivos" sobre ciertos productos agrícolas.

Estados Unidos tiene una base aérea en la costa noroeste de Groenlandia.

Desde 1951, un acuerdo de defensa, actualizado en 2004, otorga prácticamente carta blanca a las fuerzas estadounidenses en el territorio groenlandés, siempre que avisen con antelación a las autoridades.

Dinamarca, por su parte, reforzó notablemente sus inversiones en la isla, destinando el año pasado 1.200 millones de euros a la seguridad en la región.

En el territorio autónomo, cubierto en un 81% por hielo, la defensa danesa se dotará de cinco nuevos buques árticos, un radar de alerta aérea, drones y aviones de patrulla marítima.

Trump se burló de estos gastos, reprochando a Copenhague haber adquirido únicamente "un trineo de perros" adicional.