Merkel descarta categóricamente querer entrar en la política europea

"Sigue vigente lo que dije en relación con mi despedida de la presidencia del partido y mi decisión de no volver a postularme en 2021 respecto a que no estaré disponible para ningún otro cargo político, no importa donde sea, tampoco en Europa", zanjó durante una rueda de prensa con el primer ministro holandés, Mark Rutte.

La propia canciller había alimentado las especulaciones sobre su eventual futuro en la política europea con unas declaraciones al diario muniqués "Süddeutsche Zeitung" al que habló sobre su sentido de responsabilidad por Europa.

"Muchas están preocupados respecto a Europa, también yo. Eso genera en mí un sentimiento todavía más pronunciado de responsabilidad en cuanto a ocuparme junto con otros del destino de esta Europa", dijo en la entrevista, que publica hoy el rotativo.

En la rueda de prensa, Merkel precisó que había concedido esa entrevista en calidad de canciller de Alemania y agregó que como tal le parece correcto esforzarse más, y no menos, en contribuir a una Europa buena y operativa, en particular, dijo, ante la polarización y la situación que vive el continente.

En las declaraciones publicadas por el "Süddeutsche Zeitung" conjuntamente con otros cinco medios europeos la canciller señaló que los comicios europeos del 26 de mayo son "unas elecciones de gran importancia, unas elecciones especiales".

A la pregunta de por qué entonces no participa apenas en ningún acto electoral, Merkel afirmó que como canciller se moviliza en todo lo que toca a inquietudes y convicciones generales, "pero la campaña electoral la tiene que llevar el partido".

"Mi decisión de renunciar a la presidencia del partido está directamente relacionada con mi decisión de no hacer más política después de 2021. Después de haber luchado durante 18 años como presidenta del partido antes de unas elecciones, ahora esto es del dominio de la nueva presidenta" de la Unión Cristianodemócrata (CDU), dijo.

A finales de octubre del año pasado, Merkel anunció que no volverá a optar a su reelección como líder de la CDU, partido que presidía desde 2000, ni que concurrirá de nuevo a la Cancillería una vez agotada la legislatura, en 2021.