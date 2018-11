Embajadores de la UE comienzan a debatir la futura relación tras el 'brexit'

Además del acuerdo sobre la retirada británica, el pasado miércoles Bruselas publicó un borrador de esta declaración sobre la futura relación con el Reino Unido, que incluye referencias al comercio, la pesca, la cooperación judicial o la política exterior.

Según explicó ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la CE planea acordar el próximo martes la versión definitiva de ese documento, de manera que los Estados miembros puedan evaluarla en las siguientes 48 horas, hasta el jueves, antes de la reunión extraordinaria de líderes el 25 de noviembre.

Si bien la futura relación se negociará cuando el "brexit", previsto para el próximo 29 de marzo, ya se haya producido, los Veintisiete incluyen en ese documento orientaciones y principios que consideran necesarios para sus intercambios con el Reino Unido cuando ya no esté en la UE y la legislación comunitaria no se aplique en su territorio.

Así, el borrador de la declaración apuesta, entre otras cuestiones, por crear un área de libre comercio con una cooperación regulatoria y aduanera "profunda" e igualdad de condiciones "para una competencia abierta y justa".

En la reunión de hoy, a la que asistió el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, la Comisión Europea pretendía conocer las posturas y preferencias de los Veintisiete antes de transformar el borrador en la versión definitiva de la declaración sobre la futura relación, el próximo martes.

Fuentes comunitarias indicaron a Efe que "en general" los embajadores de los países destacaron que quieren mantener a Londres como un socio cercano tras el "brexit".

Aun así, insistieron en que fuera del mercado único no es posible mantener el comercio con la UE con la misma facilidad que cuando se pertenece al club. De todas formas, los embajadores reiteraron su voluntad de facilitar el comercio "dentro de lo posible", señalaron las fuentes.

El próximo domingo a las 12.00 horas (11.00 GMT), los diplomáticos volverán a reunirse para analizar el acuerdo de retirada que lograron el miércoles pasado los negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido.

Fuentes diplomáticas mostraron este jueves cierto malestar porque el texto del pacto solo lo habían podido ver antes de su publicación el equipo negociador comunitario y el Gobierno británico, y no los líderes de los otros veintisiete Estados miembros.

"Es que estamos hablando de un principio también democrático. Lo que no puede ser es que este acuerdo (...) lo haya visto de la A a la Z el Gobierno británico y los Gobiernos de los veintisiete Estados miembros no lo hayan visto", declararon las fuentes, que consideraron que este aspecto es "quizá lo más molesto de esta negociación".

Admitieron que el pacto no se puede "abrir mucho", pero no descartaron "algunas correcciones técnicas". "Por supuesto que podemos hacer propuestas de cambio porque este es un acuerdo entre negociadores, no entre la Unión Europea y el Reino Unido", precisaron.

En el ámbito de la pesca, Londres y Bruselas deben alcanzar un acuerdo de acceso a aguas durante la negociación de la futura relación.

De hecho, hasta lograr ese pacto, el pescado queda excluido de la unión aduanera con el Reino Unido planteada como solución para evitar una frontera física en Irlanda si no se logra un remedio alternativo durante la transición, periodo que se extenderá desde el 30 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2020 y durante el cual se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico.

Las fuentes diplomáticas reconocieron que a España, Francia, Holanda o Bélgica les habría gustado conseguir "más" en esa área.

Esas mismas fuentes asumieron que la Unión Europea no tiene un "plan B" en la negociación del "brexit" en el caso de que caiga el Gobierno británico, que se encuentra en una situación límite tras una ola de dimisiones de altos cargos opuestos al acuerdo entre Londres y Bruselas.