Hammond dice que un 'brexit' sin acuerdo incumple el resultado del referéndum

En declaraciones a la BBC desde Davos (Suiza), el ministro reveló también que hay sectores en la UE que, según él, "se están planteando seriamente" dónde el bloque ha puesto sus "líneas rojas" o límites en la negociación con el Reino Unido y si "realmente deben estar allí".

"No van a ceder en los principios fundamentales que la UE ha planteado, pero ciertamente están mirando si hay algo que pueda hacerse sin comprometer esos principios", aseguró el titular británico.

Sostuvo que una salida no negociada el próximo 29 de marzo causará "trastornos muy significativos a corto plazo y un golpe importante a la economía a medio y largo plazo", lo que "no es por lo que votó la gente" en la consulta del 23 de junio de 2016.

El ministro, del sector proeuropeo del Gobierno, recordó que durante la campaña previa al plebiscito los partidarios de la salida aseguraron que el Reino Unido obtendría un pacto con el bloque, que "ese acuerdo protegería el empleo y la prosperidad y que la salida sería suave y ordenada, hacia una nueva relación con la Unión Europea".

"Está absolutamente claro que si no conseguimos un acuerdo, esto no va a ser así", declaró. Hammond insistió en que el deber del Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, es dar a los británicos "lo que creen que se les prometió en el referéndum", en el que ganó la marcha del bloque por un 52 frente al 48 %.

El llamado canciller del Exchequer alabó asimismo las palabras "sabias" de la reina Isabel II, que en un discurso el jueves ante una asociación femenina instó a hallar "terreno común" y "respetar los diferentes puntos de vista", lo que se ha interpretado como un mensaje ante la próxima votación sobre el "brexit".

El martes, la Cámara de los Comunes vota una moción gubernamental "neutra" sobre la salida de la UE, a la que los diputados de todos los partidos han presentado numerosas enmiendas.

El resultado de la votación determinará qué vías en el proceso del "brexit" cuentan con mayoría parlamentaria, después del amplio rechazo el pasado 15 de enero del acuerdo propuesto por la primera ministra.

La ministra de Trabajo, Amber Rudd, confirmó anoche en BBC2 que ha pedido a May que permita el voto libre a los ministros sobre las enmiendas parlamentarias, puesto que ella y otros colegas desearían apoyar iniciativas para evitar un "brexit" sin acuerdo.

Hammond opinó hoy sin embargo que la votación del martes no será tan crucial como se está planteando, y anticipó que habrá más oportunidades en adelante para influir en el proceso.