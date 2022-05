Vestida con un traje amarillo y un sombrero a juego, la reina, de 96 años, apareció sonriente y apoyándose en un bastón, junto a su hijo menor, Eduardo, en la visita a la estación de metro de Paddington, en el oeste de Londres.

La inauguración de la línea Isabelina, que unirá los suburbios del este y el oeste de la capital a partir del 24 de mayo, es la primera aparición oficial de la monarca fuera de la zona de Windsor, donde vive, desde una misa del 29 de marzo por su difunto esposo, el príncipe Felipe, en la Abadía de Westminster.

El primer ministro Boris Johnson, que también participó en el acto, se declaró "increíblemente conmovido" por su presencia.

Las apariciones públicas de Isabel II han sido escasas desde que sufrió problemas de salud en octubre, que la llevaron a pasar una noche hospitalizada para someterse a unas "pruebas" médicas cuya naturaleza nunca se precisó.

Cada vez más reemplazada por otros miembros de la familia real, iba a ser representada por Eduardo en la inaguración del martes. Así que su presencia es una "noticia feliz", subrayó un portavoz del Palacio de Buckingham.

🚆Celebrating the opening of the Elizabeth Line!Named in honour of The Queen, today Her Majesty and The Earl of Wessex visited Paddington Station ahead of the new railway opening to passengers next week. pic.twitter.com/uLAdtyIbA3