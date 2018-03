Portavoz de la diplomacia rusa fue acosada sexualmente

En San Petersburgo (norte), "Leonid comenzó a decir cosas en el restaurante que no me parecieron agradables", respondió en la cadena de televisión rusa NTV cuando se le preguntó sobre las acusaciones de acoso sexual contra dicho diputado.

"Me sorprendió ver que quienes estaban presentes [...] no dijeron nada en ese momento y que no me apoyaron", continuó Zajarova, precisando que los hechos se remontan a hace cinco años, cuando la portavoz "no era una persona conocida".

"Me opongo totalmente a quienes dicen 'se inventa cosas, este tipo de mujer no se viste como debería, son todo invenciones'", añadió, llamando a las mujeres víctimas de acoso sexual a "hablar aquí y ahora".

Cuatro periodistas, tres de ellas a rostro descubierto, acusaron en las últimas semanas al diputado Leonid Slutski, líder de la comisión parlamentaria de Relaciones Internacionales, de haberlas acosado sexualmente, sobre todo con comentarios con connotación sexual o forzándolas a besarlo.

Tras haber desmentido los hechos y celebrado que gracias al escándalo había "ganado autoridad", Slutski, de 50 años, pidió disculpas a las víctimas por primera vez el jueves.

"A aquellas de ustedes a las que provoqué problemas, voluntaria o involuntariamente, querría pedirles que me perdonen. Créanme, no lo hice por maldad", escribió en Facebook.

Hasta ahora, Slutski fue ampliamente apoyado por sus colegas, entre ellos el líder del movimiento nacionalista LDPR, Vladimir Jirinovski, quien acusó a las presuntas víctimas de haber "recibido órdenes de Occidente".