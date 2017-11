Prisión a independentistas catalanes 'lo va a empeorar todo', reaccionan en Barcelona

"Lo va empeorar todo", exclama Dolores, una barcelonesa de 66 años no independentista, al enterarse este jueves de lo que ella llama "la mala noticia": ocho miembros del gobierno catalán destituido fueron encarcelados sin fianza a la espera de juicio.

Una semana después de la proclamación de la "República Catalana", que fue seguida por la toma de control de la región por parte del gobierno central español, Dolores y su amiga Nuria iban a reservar un viaje a Japón. La noticia las alcanzó cuando estaban sentadas en un banco, a dos pasos de la Plaza de Cataluña, en el centro de Barcelona.

"Yo nunca he votado por el independentismo y no me siento representada por los pro ni por los anti", dice Dolores, una profesora jubilada y votante de izquierda.

"Pero nos han hecho algo muy, muy grave, una proclamación de independencia", considera. No obstante, acota que "nunca han sido violentos, todas las manifestaciones eran pacíficas".

"Y uno sabe que muchos han robado un montón, empezando por los del PP [el Partido Popular del presidente de gobierno, Mariano Rajoy] pero también los de aquí", agrega. "En estas circunstancias", pide ser identificada solo por el nombre.

Una jueza puso en prisión preventiva a ocho miembros del gobierno catalán cesado, investigados por sedición y rebelión, y podría emitir una orden de detención europea contra otros cinco, entre ellos el presidente destituido Carles Puigdemont, que se encontraba en Bélgica.

"Si no votas independentista, te coge una rabia porque cada vez que se toma una medida más desmesurada, esto alimenta el independentismo. O Rajoy no lo entiende o le va bien porque recoge votos de las otras regiones" de España, estima.

"Me sabe mal y me duele porque pienso que tienen la culpa tanto los de Madrid como los de Barcelona: la política es dialogar y no hubo ningún diálogo", acota su amiga Nuria, una exfuncionaria del Ministerio de Trabajo de 67 años, tampoco independentista.

"Europa debe implicarse"

Un hombre con traje marcha deprisa por la Plaza de Cataluña. Es Antonio Navarro, un jefe de una empresa de 51 años que, a diferencia de muchos otros peatones, aprueba la medida de encarcelación.

"Pues muy bien y se veía venir: se han saltado la ley, han desobedecido a los tribunales, han utilizado fondos públicos para una cuestión ilegal, han hecho una pantomima que han llamado referéndum y proclamado una independencia que la Constitución no contempla", resume, manteniendo el paso.

"Puigdemont tendría que estar en España apoyando a su gente, pero ha buscado protección en Bélgica: es una falta de respeto y de responsabilidad a los suyos", asevera.

La mayoría de los barceloneses entrevistados rechazan la decisión de la justicia, que consideran que carece de independencia.

Sentada en los escalones de una tienda, Margarita, dependienta de una tienda de zapatos de 32 años, dice no querer "hablar de política ni aparecer con el apellido".

Pero ella, que se define como "exvotante de Ciudadanos", el partido liberal nacido en la región en oposición al independentismo, dice: "Nadie se merece por política ir a la cárcel y considero que son presos políticos".

A la salida de una exposición, Xavi Magrazo, un joven de 23 años que viste una camiseta con el rostro de Bob Marley, cambia su programa de la noche cuando se entera de que hay una manifestación convocada para rechazar la encarcelación de los miembros del gobierno cesado. "Vamos, ¿no?", pregunta a su amiga.

El 27 de octubre, "la independencia se proclamó pero poca gente se lo creyó, lo hicieron para coger algo de fuerza, algo de imagen en el ámbito internacional, es todo palabrería, no es real", dice.

"Ahora, con Puigdemont en Bélgica, esto implica a Europa de verdad", estima, convencido de que "esto va a empeorar hasta que no intervenga alguien de Europa, porque Madrid y Barcelona hace muchos años que no nos entendemos".