La Reina Isabel II se dirigirá a sus súbditos el domingo en plena crisis de coronavirus

"Su majestad la reina grabó una intervención especial para el Reino Unido y la Commonwealth vinculada con la epidemia de coronavirus", desde el castillo de Windsor, dice el comunicado, en un momento en que el balance total de fallecidos en el Reino Unido superó los 3.500. Es la cuarta intervención extraordinaria de la reina en 68 años de reinado.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b