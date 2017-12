La UE lleva a los tribunales a Hungría, Polonia y República Checa

La Comisión Europea decidió este jueves denunciar a la República Checa, Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir sus cuotas de acogida de refugiados.

Bruselas acusa a estos tres países de no haber cumplido las cuotas del programa temporal de relocalización de urgencia de refugiados desde Italia y Grecia, los principales puntos de entrada al bloque.

"Hungría no tomó ninguna medida desde que empezó el programa de relocalización y Polonia no llevó a cabo ninguna relocalización ni ofreció ninguna plaza desde diciembre de 2015. La República Checa no procedió a ninguna relocalización desde agosto de 2016 ni ha ofrecido ninguna plaza desde hace más de un año", explicó la Comisión en un comunicado.

Hungría y Eslovaquia intentaron sin éxito ante el TJUE derogar el programa.

Según cifras oficiales a 1 de diciembre, la República Checa prometió acoger 40 personas y sólo recibió a 12 procedentes de Grecia. Polonia prometió por su parte 100 plazas y no acogió a ningún refugiado.