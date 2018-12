Misterioso viaje a Chad de un excolaborador de Macron levanta interrogantes en Francia

Este exasesor de seguridad de Macron fue despedido en julio pasado e imputado por la justicia después de que se filtraran imágenes de él golpeando a una pareja durante una manifestación en París el 1 de mayo. Las imágenes, en las que se lo ve haciéndose pasar por policía, levantaron interrogantes sobre su rol opaco en la presidencia.

Unos meses después de este caso, el nombre de Benalla regresa a la luz pública luego que el diario Le Monde revelara esta semana que realizó un viaje a Chad a principios de mes, durante el cual se vio con el presidente Idriss Déby.

El antiguo hombre de confianza de Macron dijo a la AFP el miércoles que acompañó a "una delegación económica extranjera en el marco de inversiones que van a realizar en ese país".

El rotativo añadió que Macron, que viajó a Chad el 22 de diciembre, habló sobre la esta visita con el presidente Déby, para señalarle que Benalla ya no trabaja en la presidencia.

"Cuales fueran las actividades que llevó a cabo el señor Benalla, no es un emisario oficial u oficioso de la presidencia. Si se presenta como tal, es falso", se apresuró a decir el Elíseo.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Benalla, quien denunció este miércoles las declaraciones "difamatorias" de "algunas personas de la presidencia". "Ya no me callaré", amenazó.

Según Le Monde, Benalla viajó acompañado por media docena de personas, viajó en un jet privado y pagó sus gastos con una tarjeta de crédito.

Miembros del círculo de Benalla señalaron que su viaje "no tiene nada que ver con Emmanuel Macron" ni "con la presidencia" francesa.

Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la luz pública al hombre que provocó la polémica más grave de la presidencia Macron.

La gestión del caso del 1 de mayo, del que la presidencia estaba al corriente pero no informó a la justicia, empañó la imagen de ejemplaridad de Macron, que llegó al poder con la promesa de limpiar la política francesa.