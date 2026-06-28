Accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según autoridades locales

La causa del incidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico atienden a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos.

Estrasburgo, Francia/Un avión civil que transportaba paracaidistas en su vuelo de bautismo se estrelló este domingo cerca de la localidad francesa de Tomblaine y causó la muerte de las 11 personas a bordo, informaron las autoridades locales.

El accidente cobró la vida de cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave, informó Yves Seguy, prefecto del departamento oriental de Meurthe y Mosela.

En avión, registrado en Alemania, se estrelló cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, próxima a un área residencial y a dos carreteras, informó un periodista de la AFP.

La causa del incidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico atienden a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos.

La policía instó en la red social X a evitar la zona alrededor del aeropuerto para permitir el acceso de los servicios de emergencia.