Andrej Babis lidera legislativas checas con un discurso nacionalista y euroescéptico

Praga, República Checa/El multimillonario autoproclamado "trumpista" Andrej Babis encabeza las elecciones legislativas en la República Checa, según los resultados parciales correspondientes al 80% de los votos escrutados, tras conquistar a su electorado con la promesa de "poner a los checos por delante de Ucrania".

Con 36,5% de los votos, supera ampliamente a la coalición gobernante del primer ministro de centroderecha, Petr Fiala, Juntos (21,8%), a los liberales de STAN (10,8%), al Partido Pirata (8,2%), a la extrema derecha del SPD (8,1%) y al partido La Voz de los Automovilistas (6,9%).

La izquierda radical (¡Ya basta!) no logró superar el umbral del 5% necesario para entrar en la Cámara, lo que limitará las posibilidades de coalición de Babis.

"Lo que nos espera probablemente sea un gobierno encabezado por Andrej Babis, pero la cuestión es con quién se aliará", explicó a la AFP Otto Eibl, analista de la universidad de Brno (sureste).

"El SPD de Tomio Okamura será, en última instancia, el actor decisivo", añadió. A sus 71 años, el multimillonario nacido en Eslovaquia aspira a recuperar las riendas del país que ya dirigió entre 2017 y 2021, y para ello deberá asegurarse una mayoría en los 200 escaños de la Asamblea checa.

Ocho millones de electores estaban convocados a elegir entre 4.463 candidatos de 26 formaciones políticas, aunque solo seis de ellas parecen haber obtenido representación parlamentaria.

El regreso de Babis al poder podría acercar la postura de Praga a las de Hungría y Eslovaquia, países que se niegan a enviar ayuda militar a Ucrania y obstaculizan las sanciones contra Rusia.

Babis cofundó con Viktor Orban el grupo parlamentario euroescéptico Patriotas por Europa. Hasta ahora, la República Checa, con 10,9 millones de habitantes, apoya sin ambigüedades a Kiev frente a la invasión rusa, además de acoger a más de 500.000 refugiados ucranianos, de los cuales unos 300.000 aún residen en el país.

Sin embargo muchos ciudadanos reprochan al gobierno saliente de Petr Fiala haber descuidado a la población local. Incluso unidas, las formaciones de la actual coalición no parecen en condiciones de conformar un bloque "anti-Babis", como ocurrió en 2021.