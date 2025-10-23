Aumentan las llegadas de migrantes por mar a Reino Unido en 2025

En los doce meses del año pasado, 36.816 personas alcanzaron las costas británicas a través del Canal de la Mancha, según las cifras del gobierno.

Londres, Reino Unido/Un total de 36.954 migrantes han llegado este año a Reino Unido desde Francia cruzando en pequeñas embarcaciones el Canal de la Mancha, superando ya la suma de todo 2024, anunció este jueves el ministerio de Interior británico.

En los doce meses del año pasado, 36.816 personas alcanzaron las costas británicas a través del Canal de la Mancha, según las cifras del gobierno. Con todavía más de dos meses por delante, 2025 se convierte así en el segundo año con más llegadas desde las costas francesas, tras 2022, con 45.774 personas.

El flujo de migrantes por el Canal de la Mancha en representa un problema para el gobierno laborista británico, amenazado por el ascenso de la extrema derecha en los sondeos. Al asumir el poder en julio de 2024, el primer ministro Keir Starmer prometió "desmantelar las bandas" que cobran a migrantes desesperados el peligroso viaje a través del Canal de la Mancha.

Pero hasta ahora, los esfuerzos de su gobierno por frenar la llegada de migrantes no han dado resultados. Los laboristas, que pusieron fin a catorce años de gobiernos conservadores, han sido superados en los últimos meses en los sondeos de intención de voto por el partido de exrema derecha Reform UK.