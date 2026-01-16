Bulgaria celebrará sus octavas legislativas en 5 años tras fracasar nuevo intento de formar gobierno

Desde el levantamiento en 2021 de una parte de la población búlgara contra la corrupción, este país —miembro de la OTAN y desde el 1 de enero también de la zona euro— se ha visto sumido en una profunda inestabilidad política.

Sofía, Bulgaria/El presidente de Bulgaria anunció este viernes que el país balcánico celebrará elecciones anticipadas, las octavas en cinco años, tras fracasar un nuevo intento de formar gobierno.

Desde el levantamiento en 2021 de una parte de la población búlgara contra la corrupción, este país - miembro de la OTAN y desde el 1 de enero también de la zona euro - se ha visto sumido en una profunda inestabilidad política.

"Vamos a elecciones", declaró el presidente Rumen Radev el viernes, después de que un tercer partido rechazara el mandato para formar un nuevo gobierno.

Radev deberá ahora nombrar a un primer ministro interino a partir de una lista de altos funcionarios y fijar la fecha de los nuevos comicios, que se prevé se celebren entre finales de marzo y abril.

El partido conservador GERB reúne actualmente alrededor del 18% de la intención de voto, seguido por la coalición liberal reformista PP‑DB, que se sitúa cerca del 14%, según una encuesta reciente del instituto Market Links. Sin embargo, cerca del 20% de los votantes sigue indeciso.

Bulgaria ha celebrado siete elecciones anticipadas desde las masivas protestas anticorrupción contra el gobierno del primer ministro Boyko Borissov, líder del GERB. El GERB ganó las últimas elecciones el año pasado, y logró formar un gobierno de coalición de corta duración.