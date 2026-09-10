Capital de Noruega prohíbe los lentes inteligentes en las escuelas

Los anteojos inteligentes permiten a quienes los llevan hacer fotografías y videos, escuchar música, realizar llamadas telefónicas, traducir señales en idiomas extranjeros, proyectar textos o mapas en el campo de visión o interactuar con un asistente de inteligencia artificial integrado.

Oslo, Noruega/La capital de Noruega, Oslo, anunció este jueves que prohibió los lentes inteligentes en las escuelas, una medida que, según explicó, tiene como objetivo evitar que los niños se conviertan en "extras en la recopilación de datos de Meta".

La prohibición se aplica durante toda la jornada escolar y a todos los niveles educativos, informó la municipalidad en un comunicado.

"Los políticos debemos tener el valor de ser honestos sobre lo que realmente está en juego: una de las empresas más ricas del mundo lanzó un producto cuya idea de negocio consiste en hacer imposible saber cuándo se está grabando", declaró la vicealcaldesa de Educación de Oslo, Julie Remen Midtgarden.

"En Oslo nos negamos a permitir que nuestros niños se conviertan en extras en la recopilación de datos de Meta", añadió.

La política conservadora también criticó al gobierno noruego, de izquierda, que anunció la creación de un grupo de expertos mientras estudia regular estos dispositivos y el uso del reconocimiento facial en espacios públicos.

"Los lentes se venden hoy en Noruega, hoy se utilizan en los patios de las escuelas noruegas y el problema está aquí ahora. Estudiar la cuestión no significa tomar medidas", afirmó Midtgarden.

Los anteojos inteligentes permiten a quienes los llevan hacer fotografías y videos, escuchar música, realizar llamadas telefónicas, traducir señales en idiomas extranjeros, proyectar textos o mapas en el campo de visión o interactuar con un asistente de inteligencia artificial integrado.

Según informaciones publicadas, Meta desarrolló una función de reconocimiento facial preparada para integrarse en sus gafas inteligentes.

La prohibición en las escuelas de Oslo entró en vigor el 27 de agosto, pero el anuncio se retrasó hasta este jueves debido a la tregua política acordada por los partidos noruegos tras la muerte del rey Harald V, el 28 de agosto.