Cinco cosas que debes saber sobre la crisis constitucional de Polonia

La disputa constitucional se desarrolla en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias, previstas para 2027.

La última crisis constitucional de Polonia ha puesto al descubierto profundas divisiones políticas entre el gobierno proeuropeo del país y la oposición conservadora-nacionalista, lo que ha provocado manifestaciones y un nuevo enfrentamiento sobre el futuro del Tribunal Constitucional.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre la disputa.

Politización

El conflicto más amplio en torno al estado de derecho en Polonia se remonta a 2015 y se centra principalmente en el Tribunal Constitucional.

Antes de las elecciones parlamentarias de ese año, la mayoría centrista saliente en la cámara nombró a cinco jueces para el tribunal. Posteriormente, el tribunal dictaminó que tres de esos nombramientos eran válidos, mientras que dos eran inconstitucionales porque las vacantes surgieron durante la siguiente legislatura.

Tras llegar al poder, el partido Ley y Justicia (PiS) rechazó los nombramientos del gobierno anterior y seleccionó a sus propios candidatos.

La disputa suscitó preocupación en la Comisión Europea y se convirtió en un elemento central de una larga confrontación entre Varsovia y Bruselas en torno al estado de derecho.

Tras la victoria en las elecciones parlamentarias de 2023 de la coalición liderada por Donald Tusk, el gobierno se comprometió a restablecer la independencia judicial y a resolver la disputa del tribunal.

La elección, en junio de 2025, de Karol Nawrocki, con el apoyo del PiS, creó un período de difícil convivencia entre la presidencia y el gobierno.

Nuevos jueces

La disputa se intensificó tras las resoluciones de las instituciones europeas que cuestionaban la independencia del tribunal en su forma actual.

En marzo, la cámara baja del Parlamento, el Sejm, con su mayoría centrista, eligió nuevos jueces, pero el presidente Nawrocki se negó a juramentarlos a todos.

Posteriormente, la Comisión de Venecia recomendó que los jueces pudieran asumir el cargo sin necesidad de prestar juramento presidencial.

Demostraciones

El gobierno de Tusk afirma que quiere poner fin al estancamiento institucional y reformar el tribunal.

Los partidarios de la derecha comenzaron a congregarse frente al tribunal en Varsovia, afirmando que querían defender a los jueces nombrados durante los años en el poder del PiS e impedir la intervención del gobierno.

Las tensiones aumentaron después de que se desplegara a la policía alrededor del tribunal y de que las autoridades judiciales y políticas tomaran medidas que afectaban a la dirección del tribunal.

Destacadas figuras del PiS y de la extrema derecha denunciaron las acciones del gobierno como inconstitucionales, mientras que los partidarios del gobierno argumentaron que las reformas eran necesarias para restaurar la legitimidad judicial.

Posteriormente, Nawrocki viajó al tribunal, donde los desacuerdos con los jueces recién elegidos aumentaron aún más las tensiones.

Una salida

El presidente mantuvo consultas el 31 de octubre con los partidos políticos en un intento por encontrar un compromiso, pero no se logró ningún avance.

La Comisión Europea ha instado a que se avance en la resolución del estancamiento judicial, mientras que juristas, grupos de la sociedad civil y líderes políticos siguen abogando por reformas destinadas a fortalecer la independencia judicial.

Sin embargo, la profunda polarización política ha dificultado el acuerdo.

División política

La política polaca está dominada por dos bloques rivales: la Coalición Cívica proeuropea de Tusk y la derecha conservadora-nacionalista encabezada por el líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Otros grupos, como la izquierda, siguen siendo marginales electoralmente.

La división política se extiende a cuestiones como el aborto, las relaciones con la Unión Europea, el apoyo a Ucrania, los vínculos con Alemania y el papel de la Iglesia Católica en la vida pública.

Las relaciones entre el gobierno y la presidencia se han mantenido tensas desde la elección de Nawrocki.

Elecciones parlamentarias

La disputa constitucional se desarrolla en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias, previstas para 2027.

Según la politóloga Ewa Marciniak, las fuerzas políticas del país ya están centradas en movilizar a sus simpatizantes.

Al mismo tiempo, las tensiones dentro del sector conservador han suscitado interrogantes sobre futuras alianzas, en particular en lo que respecta a la cooperación con partidos de extrema derecha que han ganado apoyo en las encuestas de opinión.