Crucero foco de hantavirus se dirige a España y varios evacuados son hospitalizados en Europa

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, transportaba a 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Tres personas evacuadas del crucero afectado por un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en distintos países europeos, mientras el barco navega este jueves rumbo al archipiélago español de Canarias, donde se prevé su llegada el próximo domingo.

El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha generado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.

La mañana de este jueves, el buque se encontraba al norte de Cabo Verde, según el portal de seguimiento marítimo Marine Traffic, que proyecta su llegada a Canarias para el domingo al mediodía.

La ministra de Salud de España, Mónica García, precisó que el barco atracará en Granadilla, en la isla de Tenerife.

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, transportaba a 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

El pasajero Ruhi Cenet, videobloguero turco de 35 años, relató que lo que comenzó como un viaje idílico terminó convirtiéndose en caos cuando el capitán anunció, el pasado 12 de abril, la muerte de un pasajero.

“Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa. No tomaron el problema lo suficientemente en serio”, declaró Cenet a la AFP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que evacuó a tres personas del crucero: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.

Los evacuados fueron trasladados en dos vuelos desde Praia, capital de Cabo Verde, hacia Europa.

Uno de los aviones, con dos personas procedentes del crucero, aterrizó la noche del miércoles en Ámsterdam. Uno de los pacientes fue ingresado en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.

La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer evacuado, aterrizó la mañana de este jueves en Ámsterdam.

“Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático”, indicó Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.

Además de estas tres personas, un hombre permanece hospitalizado en Johannesburgo y otro en Suiza.

Contagio antes de embarcar

Una experta de la OMS explicó a la AFP que el primer caso detectado en el crucero no pudo haberse producido a bordo ni durante alguna escala, debido a que el período de incubación apunta a un contagio previo a la salida desde Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril.

Anais Lagand, especialista en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, señaló que el período de incubación del hantavirus oscila entre una y seis semanas, por lo que el primer caso “claramente tuvo exposición antes de embarcar” y estuvo “sin duda vinculada a un roedor”.

El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a Ushuaia para investigar la posible presencia del virus en esa región patagónica.

El hantavirus, transmitido por roedores infectados —principalmente a través de orina, excrementos y saliva—, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias tras la muerte de tres personas.

Uno de los fallecimientos ya fue confirmado por hantavirus y los otros dos permanecen bajo sospecha.

Pese a la preocupación generada por el brote, la situación no es comparable con el inicio de la pandemia de covid-19, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El riesgo para el resto del mundo es bajo”, sostuvo.

Tras la llegada del crucero a Canarias, todos los extranjeros —excepto los pacientes gravemente enfermos— serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.

Los 14 españoles que permanecen a bordo del MV Hondius —13 turistas y un tripulante— serán enviados a Madrid, donde permanecerán en cuarentena “el tiempo que sea necesario”.

Las autoridades neerlandesas informaron además que dos expertos en enfermedades infecciosas acompañarán a los pasajeros durante el resto del trayecto.

Los primeros síntomas comenzaron a registrarse hace aproximadamente un mes. Una mujer neerlandesa falleció en Sudáfrica el pasado 26 de abril, luego de desembarcar en la isla de Santa Elena tras la muerte de su esposo a bordo del crucero.

La empresa operadora, Oceanwide Expeditions, aseguró este jueves que ya no queda ninguna persona con síntomas dentro del barco.

La cepa Andes

Los expertos sanitarios siguen preocupados por la posibilidad de propagación del brote, especialmente después de conocerse que la mujer neerlandesa fallecida viajó con síntomas en un vuelo comercial desde Santa Elena hasta Johannesburgo.

Las autoridades intentan localizar a los pasajeros de ese vuelo, operado por la aerolínea sudafricana Airlink, que transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

Además, una azafata de KLM está siendo sometida a pruebas tras presentar síntomas leves, confirmó este jueves el Ministerio de Salud neerlandés a la AFP.

La compañía Oceanwide Expeditions también informó que 30 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena el pasado 24 de abril.

“Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo”, indicó la empresa.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas detectaron la cepa Andes, la única variante de hantavirus capaz de transmitirse entre personas.

Suiza también confirmó que el paciente ingresado en un hospital de Zúrich dio positivo por esa misma cepa.

Con este caso, asciende a tres el número de contagios confirmados por hantavirus: uno de los fallecidos, un británico que permanece en cuidados intensivos en Johannesburgo y el paciente hospitalizado en Zúrich.