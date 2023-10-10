Decenas de extranjeros muertos, heridos o secuestrados por Hamás en Israel

Decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por el grupo islamista palestino Hamás contra Israel, que ya ha dejado más de 900 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles.

Varios de ellos participaban en una fiesta "rave" en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza donde fueron asesinadas al menos 250 personas.

A continuación la información difundida hasta el momento:

Tailandia: 18 muertos

Al menos 18 tailandeses murieron en territorio israelí, nueve resultaron heridos y 11 fueron secuestrados, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Unos 5.000 tailandeses fueron evacuados de las zonas de riego, agregó la misma fuente.

En Israel residen cerca de 30.000 tailandeses que trabajan sobre todo en la agricultura.

Estados Unidos: 11 muertos

Estados Unidos confirmó la muerte de al menos 11 estadounidenses y un portavoz del Departamento de Estado indicó que hay varios desaparecidos.

"Lamentablemente, ahora sabemos que al menos 11 ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los fallecidos, muchos de los cuales tenían su segundo hogar en Israel", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.

Nepal: 10 muertos

Nepal reportó que diez ciudadanos fueron asesinados en la ofensiva, según el embajador en Tel Aviv.

Otros cuatro nepalíes están hospitalizados en Israel y la embajada informó que un quinto ciudadano de este país asiático está desaparecido.

Argentina: 7 muertos y 15 desaparecidos

La cancillería argentina confirmó la muerte de siete argentinos y la desaparición de otros 15.

Entre los fallecidos uno fue identificado como Rodolfo Fabián Skariszewski, que residía en Moshav Ohad, confirmó un vocero de la cancillería argentina a la AFP.

Francia: 4 muertos y 13 desaparecidos

Cuatro franceses fallecieron en el ataque, según informó el martes el gobierno francés, y otros 13 permanecen desaparecidos.

Ucrania: 2 muertos

Dos mujeres ucranianas que vivían desde hace mucho tiempo en Israel murieron, informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Kiev.

Rusia: 2 muertos

Al menos dos personas rusas murieron, según la embajada de Moscú en Tel Aviv, citada por agencias rusas.

La embajada indicó anteriormente a cuatro desaparecidos, pero no los mencionó en su último reporte.

Reino Unido: 2 muertos

Dos hombres de nacionalidad británica murieron en el ataque. Uno de ellos fue identificado como Nathanel Young, 20 años, que estaba sirviendo en el ejército israelí.

Desde el ministerio de Exteriores, informaron que "un número significativo" de personas con doble nacionalidad, británica e israelí, se vieron involucrados en el ataque.

Camboya: 1 muerto

El primer ministro camboyano, Hun Manet, confirmó la muerte de un estudiante del país que se encontraba en Israel.

Canadá: 1 muerto y 3 desaparecidos

El gobierno canadiense informó de la muerte de uno de sus ciudadanos y la desaparición de otros tres.

Alemania: Varios rehenes

Varios ciudadanos alemanes, que también tenían la nacionalidad israelí, fueron secuestrados, declaró el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Filipinas: 5 desaparecidos

El embajador filipino en Israel informó el martes que cinco compatriotas estaban desaparecidos.

Austria: 3 desaparecidos

El ministerio de Relaciones Exteriores de Austria declaró el martes que tres ciudadanos con doble nacionalidad que estaban en el sur de Israel podían estar entre los secuestrados.

Brasil: 3 desaparecidos

La cancillería brasileña informó el lunes que hay tres brasileños desaparecidos. Todos tienen también la nacionalidad israelí y estaban en el festival de música cerca de la Franja de Gaza.

España: 2 desaparecidos

Hay dos españoles "afectados" por el ataque de Hamás, según el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, declinando dar detalles sobre ellos. Según la prensa local, están desaparecidos.

Las autoridades españolas enviarán al menos un avión militar para evacuar a los turistas varados en Israel, debido a la suspensión de los vuelos comerciales.

Paraguay: 2 desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay informó el domingo de la desaparición de dos ciudadanos paraguayos residentes en Israel.

El diario La Nación de Asunción publicó el domingo en su página digital que "el paraguayo David Schvartzman y su esposa fallecieron en los ataques a Israel".

Chile: 2 desaparecidos

La cancillería chilena confirmó el lunes que dos de sus ciudadanos estaban desaparecidos. Se trata de una pareja que vivía en un kibutz cerca de la Franja de Gaza.

Colombia: 2 desaparecidos

El embajador de Israel en Colombia indicó que dos ciudadanos están desaparecidos tras haber sido secuestrados.

La Cancillería informó que recibió "algunas solicitudes de asistencia para ubicar a dos connacionales, quienes en el momento de los hechos se encontraban en un festival cerca de la frontera entre Gaza e Israel".

Perú: 2 desaparecidos

La cancillería de Perú dio cuenta de dos peruanos desaparecidos, sin dar más detalles.

Italia: 2 desaparecidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, indicó que dos ciudadanos, que también tienen la nacionalidad israelí, están reportados como desaparecidos.

Tanzania: 2 desaparecidos

El embajador de Tanzania en Israel, Alex Kallua, reportó a la AFP, que hay dos ciudadanos de sus país desaparecidos.

Sri Lanka: 2 desaparecidos

El embajador de Sri Lanka en Israel, informó el martes que dos de sus ciudadanos, un hombre de 48 años y una mujer de 49, estaban desaparecidos.

Irlanda: 1 desaparecida

Una irlandesa, de 22 años, que también tiene la nacionalidad israelí, está desaparecida.