Desempleo en Francia se mantiene casi estable en el tercer trimestre

La tasa de desempleo en Francia se mantuvo casi estable en el tercer trimestre, en 8,2% de la población activa, una baja de 0,1 punto desde el período anterior, informó el martes el organismo oficial de estadísticas INSEE.

Sin embargo, la tasa de desempleo subió 0,4 puntos en comparación con el tercer trimestre de 2025.

El número de personas sin empleo y que buscan uno disminuyó en 47.000 en comparación con el trimestre anterior, alcanzando 2,6 millones de personas, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).

"En un contexto de tensiones internacionales y comerciales que afectan nuestra economía, el mercado de trabajo francés no solo resiste, sino que lo hace con solidez", comentó el ministro de Trabajo Jean-Pierre Farandou.