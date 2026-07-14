Encierros de toros de fiesta española de San Fermín dejan 57 heridos, cuatro corneados

Cualquier persona de más de 18 años puede participar en la carrera, pero las autoridades no dejan de advertir del peligro, en una tradición que ha dejado al menos 16 muertos desde 1911, el último en 2009.

españas/Los encierros de toros de las conocidas fiestas de San Fermín en Pamplona, en el norte de España, dejaron 57 heridos, cuatro de ellos corneados, indicó este martes el gobierno regional en un recuento provisional.

Los encierros son el momento más esperado de las fiestas, cuando cientos de corredores, ataviados con la tradicional ropa blanca y pañuelo rojo al cuello, acompañan a los toros de más de 500 kilos que recorren rápidamente más de 800 metros por las calles de Pamplona, todas las mañanas durante ocho días a las 08H00 (06H00 GMT).

Suelen sufrir heridas varios de los osados corredores, principalmente traumatismos por caídas y pisotones de los animales, pero algunos son corneados por los toros, y en el pasado ha habido fallecidos.

En los encierros de este año se registraron en total 57 heridos, cuatro de ellos por asta de toro, y el resto mayoritariamente por traumatismos y contusiones, según las cifras provisionales del Gobierno regional de Navarra, donde se encuentra Pamplona.

Cinco de los heridos son extranjeros: dos británicos, un australiano, un estadounidense y un alemán, este último por cornada en el brazo izquierdo.

Todos los afectados han sido dados de alta, salvo cuatro, que siguen hospitalizados, sin tener en cuenta los ingresados este martes, agregó el Gobierno navarro.

Cualquier persona de más de 18 años puede participar en la carrera, pero las autoridades no dejan de advertir del peligro, en una tradición que ha dejado al menos 16 muertos desde 1911, el último en 2009.

Los Sanfermines arrancan el 6 de julio con el lanzamiento de un cohete desde el Ayuntamiento, "el chupinazo", y concluyen el 14 de julio, atrayendo a cientos de millas de personas del medio mundo a esta fiesta de baile, música, alcohol y toros que no cesa las 24 horas del día.

A su popularidad mundial contribuyó el escritor estadounidense Ernest Hemingway, asistente asiduo, con su novela "Fiesta" ("The Sun Also Rises"), de 1926.

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