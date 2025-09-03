Encuentran siete migrantes muertos en playas del sur de España

Los naufragios ocurrieron durante la noche, aunque los cuerpos aparecieron al inicio de la mañana en las aguas de estas dos playas, indicó esta fuente cercana a la investigación.

España/Los cadáveres de siete migrantes fueron hallados este miércoles en dos playas del sur de España tras el naufragio de sus embarcaciones, informaron a AFP las autoridades locales.

Seis cuerpos fueron descubiertos al amanecer en la playa de Los Muertos, en Carboneras, mientras que otro fallecido apareció en la playa de Las Salinas, en el Cabo de Gata, ambas situadas en la provincia andaluza de Almería, precisó una fuente cercana a la investigación.

Los naufragios ocurrieron durante la noche, aunque los cuerpos aparecieron al inicio de la mañana en las aguas de estas dos playas, indicó esta fuente cercana a la investigación.

Se desconoce cuántas personas viajaban en la primera embarcación, que tuvo problemas cerca de la playa de Los Muertos, y de la que fueron rescatados 26 migrantes. La policía no descarta que puedan aparecer más cuerpos en las próximas horas.

La otra embarcación, que llegó cerca del Cabo de Gata, llevaba a bordo 38 personas, entre ellas la persona fallecida, cuyo cuerpo apareció cerca de la playa.

Según la misma fuente, los migrantes zarparon de Argelia.

España es una de las tres principales puertas de entrada para la inmigración en Europa, junto con Italia y Grecia.

Según las autoridades, miles de personas perdieron la vida en los últimos años intentando llegar por la ruta atlántica desde África, principalmente a través de las Islas Canarias.

En los primeros ocho meses del año, 21.721 personas llegaron a España por vía marítima, de las que 4.722 arribaron a la costa peninsular, es decir, sin contar los datos de los archipiélagos de Baleares y Canarias, que concentran las llegadas, según las últimas cifras del Ministerio del Interior.

Desde principios de año, las llegadas han disminuido en Canarias respecto al mismo período del año pasado, mientras que aumentaron con fuerza en el otro archipiélago español, el de Baleares (+78,6%), situado en el Mediterráneo.

Canarias continúa, sin embargo, concentrando la mayoría de las llegadas, que recibió 12.126 migrantes irregulares por vía marítima entre el 1 de enero y el 31 de agosto, según los datos del Ministerio del Interior. La ruta atlántica hacia estas islas es particularmente peligrosa debido a las fuertes corrientes, a lo que se suma la precariedad de las embarcaciones en las que suelen viajar los migrantes.