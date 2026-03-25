Fiscalía francesa pide 30 años de prisión para el chileno Zepeda por asesinato

Ante el tribunal de Lyon, en el este de Francia, el fiscal, Vincent Auger, pidió a los magistrados y al jurado popular "declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión".

Lyon, Francia/La fiscalía francesa pidió este miércoles 30 años de prisión contra el chileno Nicolás Zepeda, al considerarlo culpable de matar a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, en el tercer juicio de este mediático caso sin cadáver.

Ante el tribunal de Lyon, en el este de Francia, el fiscal, Vincent Auger, pidió a los magistrados y al jurado popular "declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión". En 2023, un tribunal confirmó en apelación la primera condena a 28 años de prisión por el asesinato premeditado de Kurosaki, pero la Corte de Casación francesa ordenó repetir el último juicio por irregularidades.

El chileno de 35 años, que defiende su inocencia, escuchó impasible el pedido de pena del representante del ministerio público desde el banquillo de los acusados, ante la mirada de sus padres, constató un periodista de AFP. La acusación considera que mató a su exnovia la madrugada del 5 de diciembre de 2016 en su habitación 106 de la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, al viajar por sorpresa desde Chile a Francia meses después de su ruptura y tras días espiándola.

A continuación, habría hecho desaparecer su cuerpo dentro de una maleta que habría lanzado a un río cercano, y habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven de 21 años seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc. La defensa alega, por su parte, que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, su cliente debería ser absuelto por el beneficio de la duda. Desde su extradición desde Chile en 2020, se encuentra en prisión preventiva en Francia.

"¡Nunca sabremos [lo que pasó con Kurosaki], porque no lo hice yo! ¡Nunca lo sabremos! ¡Y yo también quiero saber!", gritó este miércoles el acusado entre lágrimas. Los abogados de la defensa deben presentar sus alegatos finales en la tarde de este miércoles, antes del veredicto final que se espera este miércoles o el jueves.