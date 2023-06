Griegos anticipan triunfo de conservador Mitsotakis en víspera de nueva elección

Atenas, Grecia/Maria N. toma un sorbo de café con hielo de un suburbio de Atenas y asegura no tener ilusiones sobre el desenlace de las elecciones del domingo en Grecia, en las cuales de espera una amplia victoria de la derecha liderada por Kyriakos Mitsotakis.

"Ni siquiera sé si voy a votar, el resultado es inevitable", afirma la médica.

Las encuestas de opinión le dan una ventaja de unos 20 puntos porcentuales al saliente gobernante conservador Kyriakos Mitsotakis, quien parece tener asegurado un segundo mandato consecutivo.

Su partido Nueva Democracia obtuvo 40,79% de los votos en las legislativas del 21 de mayo, cuando los electores le reconocieron que volvió a poner al país en la senda del crecimiento económico. Pero le faltaron cinco escaños para una mayoría legislativa absoluta, lo cual obliga al líder de 55 años a gobernar en coalición, algo que quiere hacer.

Mitsotakis prefirió en cambio convocar a nuevas elecciones para este domingo, pero ahora teme que la apatía de los votantes le termine costando esa mayoría absoluta que busca. La nueva elección es una apuesta para el exalumno de Harvard y exconsultor financiero de Mckinsey. Su principal desafío es que los 9,8 millones de griegos en edad de votar no se vayan el fin de semana a la playa.

"Espero que no tengamos que vernos de nuevo a inicios de agosto", declaró Mitsotakis a Skai TV en el último día de campaña.

"No es fuerte"

En la elección de mayo, Mitsotakis aplastó al partido izquierdista Syriza, del exprimer ministro Alexis Tsipras. Una encuesta de Pulse para Skai TV señaló el jueves que 73% de los votantes podrían hacerlo por el mismo partido que escogieron en mayo. Tsipras es recordado como el primer ministro que casi sacó a Grecia del euro. Después de perder cuatro elecciones ante Mitsotakis, su futuro como líder de Syriza está en juego. Esta semana advirtió que no se debe dar a su rival un "cheque en blanco" que le permita impulsar una "agenda oculta" de políticas antisociales.

Pero Agueliki Giannopoulou, de 45 años y propietario de un café, no está convencido. En su opinión Tsipras "no dice nada importante, su mensaje no es fuerte". Pero para muchos griegos, los altos precios al consumidor son una fuente constante de preocupación pese al crecimiento que alardea Mitsotakis. Frente a un local de apuestas, dos jubilados discuten el alto costo de la vida. "Los precios cambian cada día en los supermercados", aseguró Konstantinos Noumas, al señalar que las cerezas valen 1.7 euros (1.86 dólares) por kilo en las cooperativas y 6 euros (6.56 dólares) en los supermercados.

Su amigo, Zissis Karagiorgos, de 67 años, espera que "la gente, en especial los jóvenes, dejen de tenerle miedo al cambio". Incluso los jóvenes, usualmente inclinados a votar por la izquierda, apoyaron en mayo a los conservadores. Nikos Giorgiou, de 24 años, quien llegó con su madre el viernes a la Plaza Syntagma para el mitin final de Mitsotakis, considera que "merece una mayoría absoluta". "Solo Mitsotakis puede estabilizar económicamente el país y brindarle un futuro a los jóvenes que se exiliaron durante la crisis económica", afirmó.