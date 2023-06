Paleontólogo panameño cuenta el fascinante descubrimiento de cetáceos fósiles únicos en el mundo

Ciudad de Panamá, Panamá/Cinco especies de cetáceos odontocetos extintos que habitaron en Panamá durante el Mioceno Tardío (subépoca informal que duró desde 11,63 hasta 5,333 millones de años) fueron descubiertos en la costa caribeña de Panamá (Costa Abajo de Colón) por un grupo de investigadores latinos entre los que destaca el paleontólogo panameño Carlos De Gracia, quien forma parte del programa de becas doctorales de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y que actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Viena, Austria.

De Gracia contó a TVN-2.com, que esta investigación denominada Bridging two oceans: small toothed cetaceans (Odontoceti) from the Late Miocene Chagres Formation, eastern Caribbean (Colon, Panama) inició desde 2008 las labores de excavación y exploraciones paleontológicas en la Costa Abajo de Colón, tras inundaciones enormes que se registraron en el área para ese entonces. De los hallazgos también participaron Aldo Benites, Jorge Vélez-Juarbe, Carlos Jaramillo, provenientes de regiones como Perú, Puerto Rico y Colombia.

En su exploración, detalló el científico nacido en el distrito de San Miguelito, encontró rocas azules que contenían pequeños fragmentos de vertebrados fósiles pertenecientes a mamíferos marinos que habitaron la unidad geológica conocida como Formación Chagres, ubicada en la provincia de Colón, y que tiene una edad de 5.8 a 6.4 millones de años.

Especies únicas en el mundo

Se trata de las especies Acrophysester, Piscolitax, Scaphokogiinae, Isthminia panamensis y Nanokogia isthmia, únicas de Panamá, que hasta el momento no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo.

El Isthminia panamensis fue el primero de los fósiles encontrados y fue un ancestro de delfines de río con dientes enormes, mientras el Nanokogia isthmia fue descubierto en 2015, era un cachalote pigmeo.

También fue descubierto el Acrophysester un cachalote depredador de gran tamaño, otro cachalote pequeño de la familia Scaphokogiinae y un cachalote cara de ladrillo del genero Piscolitax.

Esta fauna tiene similitud con las del Mioceno Tardío en el Pisco de Perú y del estado occidental de California en Estados Unidos. Esto, demuestra que existió cierto tipo de relación biogeográfica entre los mamíferos marinos del Sur y del Norte con la del Caribe, por medio de conexiones de aguas bastante someras o de poca profundidad, antes del cierre total del istmo de Panamá.

A pesar de estas similitudes, los cetáceos fósiles de Panamá muestran diferencias morfológicas que evidencian especiación y diversificación de la fauna marina tras el bloqueo de la circulación de aguas profundas entre el Caribe y el Pacífico.

Las comunidades de cetáceos para el Mioceno, en Panamá, en general, estaban dominadas por pequeñas ballenas barbadas de la familia Cetotheriidae y ballenas dentadas Pan-Physeteroidea, Iniidae, Ziphiidae y Phocoenidae (similares a las marsopas), además de los representantes de taxones modernos, como los balenoptéridos y delfines oceánicos.