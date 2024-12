Reversión del Canal: Cómo un pequeño país logró manejar una 'importante arteria del comercio mundial'

Ciudad de Panamá, Panamá/Han pasado 25 años desde aquel 31 de diciembre de 1999, cuando los panameños asumieron el control completo del canal de Panamá, en medio de mucha expectativa por el enorme reto que enfrentaba el país, una misión que ha podido desempeñar con un alto grado de eficiencia.

De acuerdo con el doctor Jorge Eduardo Ritter, excanciller de la República, en estos 25 años de administración panameña, el Canal ha influido especialmente en “la percepción que se tiene de Panamá en el exterior, de cómo un pequeño país centroamericano logró manejar una importante arteria del comercio internacional con mayores niveles de eficiencia y seguridad ”.

Ritter considera que este es el gran logro del país en estos 25 años de administración panameña.

“Cuando estos tratados se firmaron y se aprobaron, mucha gente no creía; de hecho, mucha gente votó en contra de los tratados porque creía que Panamá no iba a ser capaz de manejar con adecuada eficiencia la operación del Canal y lo que se ha demostrado exactamente es lo contrario”, aseveró Ritter a TVN-2.com.

Para el excanciller, esto le ha permitido a Panamá “ser un jugador internacional” y además influyó en que no tuvo que recurrir a ningún país para lograr por sí sola hacer la ampliación del Canal, apenas seis años después de haber revertido, lo que cambió la estrategia y dejó de ser un país dependiente de Estados Unidos para operar la vía acuática y ser “un país plenamente capaz de administrar su propio recurso”.

Un tratado que da 'seguridad a la comunidad internacional'

El canal de Panamá se rige por un tratado permanente de neutralidad. Según Ritter, se llama Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y la Operación del Canal de Panamá, de forma que el país no puede usar el Canal como un instrumento de su política para su relación con otras naciones, porque eso tiene un sistema muy rígido y, por ejemplo, no puede discriminar en peaje, no puede como medida de retorsión impedir que un barco de determinado país transite. “Yo creo que eso es una gran garantía que le da seguridad al Canal y a la comunidad internacional de que esa vía no va a ser utilizada de acuerdo con los propios intereses de Panamá”.

“¿El interés de Panamá cuál es? Respetar el Tratado de Neutralidad, que todas las naciones del mundo confíen y sepan que sus naves pueden transitar libremente, no importa de dónde provengan, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad del propio Canal, eso es una garantía enorme. Yo sé que algunos consideran que el Tratado de Neutralidad del Canal es una camisa de fuerza; yo creo que ha jugado a favor de Panamá, porque es lo que le da seguridad y certeza a la comunidad internacional de que no va a ser cerrado ni utilizado para fines políticos o como un instrumento de Panamá para lograr ventajas o para vengarse de desventajas que tenga con otros países”, puntualizó.

“Lo hemos hecho bien”

Durante el lanzamiento de la campaña “Hechos del Canal”, el administrador, Ricaurte Vásquez Morales, dijo que ese 31 de diciembre de 1999 los panameños se hicieron dueños de su destino y 25 años más tarde se ha demostrado que no solo se podía hacer bien, sino mejor.

“Convencimos a propios y extraños de que lo podíamos hacer bien y lo hemos hecho bien”, aseveró.

'Un eslabón histórico' en la relación entre Panamá y EEUU

Sin duda alguna, la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, que previo a esa fecha se caracterizaron por el conflicto durante gran parte del siglo XX y que, en la actualidad, se basan en el “respeto” y la “armonía” entre ambas naciones.

Y es que el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 le otorgó a Estados Unidos un férreo control sobre la antigua Zona del Canal, algo que por décadas generó el descontento de la población panameña. El punto álgido de la difícil situación fueron los eventos del 9 de enero de 1964, la protesta estudiantil que desencadenó la muerte de panameños y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La firma de los tratados Torrijos-Carter marcó las pautas para que Panamá tuviese el control de la vía acuática, se estableciera la neutralidad permanente y el país desempeñara un papel activo en su manejo y desarrollo.

El doctor Adolfo Ahumada, miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter y exdirector de la primera junta directiva del Canal de Panamá, dijo durante el evento de lanzamiento de la campaña “Hechos del Canal”, como parte de los 25 años de manejo de la vía interoceánica en manos de los panameños, que uno de los factores de la negociación se basó en la “confianza entre Panamá y Estados Unidos”.

“Hubo algunas anécdotas que ayudaron, hubo confianza y respeto y hubo un factor subjetivo personal que a mí me parece que fue clave en este curso de negociación, que los dos negociadores principales, Omar Torrijos por Panamá y Jimmy Carter por Estados Unidos, pudieron entenderse y ponerse de acuerdo para reemplazar el tratado de 1903 y suplantarlo por el del 7 de septiembre de 1977”, sostuvo Ahumada.

Considera que “sin Omar Torrijos no hubiera habido tratado del Canal, pero sin Jimmy Carter tampoco”.

“Y cuando se pusieron de acuerdo, pienso que hubo una especie de instinto, de una intuición personal de que el momento de la firma era ese”, aseveró.

Para Ahumada, habría que pensar qué hubiese ocurrido si el tratado no se firma en 1977.

"Creo que el momento preciso que escogieron fue el instante clave para consolidar una relación que ahora es armónica y cordial y que ojalá siga siendo armónica y siga siendo cordial, y que reemplazó a una relación tan tormentosa que nos tenía a nosotros en la calle y que dio lugar incluso al sacrificio de panameños cuyo recuerdo nunca lo debemos olvidar?”, puntualizó.

"Como dijo el presidente Jimmy Carter, 'el Canal de Panamá es una vasta expresión heroica de ese antiguo deseo de tender puentes y acercar a los pueblos'. Desde la Embajada de Estados Unidos, felicitamos a todos los panameños por su vocación inquebrantable de unir el mundo, y por sus 25 años de exitosa administración del Canal de Panamá", dijo a TVN-2.com, April Cohen, consejera para Asuntos Económicos de la Embajada de EE.UU. en Panamá.

"El Canal de Panamá es un eslabón histórico de la relación entre Panamá y Estados Unidos, una relación de más de 100 años, con fuertes lazos culturales, familiares y comerciales. La reversión del Canal estrechó aún más la relación entre nuestros dos países, fortaleciendo la cooperación, el comercio y nuestra alianza".

"Actualmente, Estados Unidos es el principal usuario del Canal. El número uno. El 72 por ciento de todos los tránsitos a través del Canal vienen de o van hacia Estados Unidos, conectando nuestras costas este y oeste con el mundo", reiteró Cohen.

"Estados Unidos construyó esta obra de ingeniería, gracias al trabajo de miles de panameños y personas que vinieron de todo el mundo. Desde el año 2000, Panamá ha llevado el Canal a niveles inimaginables, con una ampliación y modernización de punta que lo mantienen como eje esencial del comercio internacional", puntualizó.

Acotó que "Estados Unidos continuará apoyando a los panameños en el desarrollo del Canal y de la economía del país".