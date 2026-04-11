Incautan en Reino Unido casi 5 toneladas de cocaína, la mayoría procedente de Panamá

La droga estaba oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor procedente de Panamá y con destino a Países Bajos.

Londres, Reino Unido/La policía fronteriza incautó cerca de cinco toneladas de cocaína, tres de ellas procedentes de Panamá, durante varias operaciones realizadas en febrero y marzo en un puerto próximo a Londres, anunció el sábado el Ministerio del Interior británico.

Las drogas, con un valor de mercado de 540 millones de dólares, fueron descubiertas en el puerto de London Gateway, en el estuario del Támesis.

La mayor incautación, de tres toneladas, se llevó a cabo el 27 de febrero. La droga estaba oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor procedente de Panamá y con destino a Países Bajos.

"Los traficantes habían empleado medios extremos para evitar ser detectados, intentando reproducir exactamente la forma y el peso de las cajas de plátanos con el fin de ocultar la droga entre la fruta", detalla el comunicado del Ministerio.

Un total de cerca de 2.800 paquetes de cocaína estaban ocultos en estas cajas, lo que la convierte en una de las incautaciones más importantes jamás registradas, según el comunicado.

Menos de un mes después, el 24 de marzo, los agentes de la policía de fronteras llevaron a cabo una nueva incautación. En esta ocasión, la droga estaba oculta en más de mil paquetes, dentro de un contenedor de vino procedente de Sudamérica.

En marzo se produjeron otros decomisos, de menor importancia, lo que eleva el total a cerca de cinco toneladas, precisa el comunicado.