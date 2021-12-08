Informe alerta de la opacidad en gestión de desechos nucleares militares en Francia

París, Francia/Un informe de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) reveló este miércoles que la gestión de los residuos nucleares militares en Francia se hace con cifras inexactas e imprecisas, bajo una gran opacidad.

La agencia francesa de gestión de los residuos radiactivos considera que la parte que corresponde a la actividad nuclear militar francesa se eleva al 9% del total, unos 148.630 metros cúbicos.

El estudio realizado por la rama de ICAN en Francia concluye que "estas cifras no reflejan la realidad", y podría acercarse en 2100 "a 259.762 metros cúbicos, el equivalente de 87 piscinas olímpicas", añaden.

También lamentan "la ausencia de datos públicos que permitan establecer, aunque solo sea, una estimación coherente" del volumen de residuos producidos.

"Es indispensable terminar con el régimen de excepción del que se benefician las actividades e instalaciones militares por las consecuencias sanitarias y medioambientales que provocan", afirma el nuevo informe de ICAN Francia.

Francia posee actualmente un arsenal nuclear de 290 ojivas termonucleares, según el cálculo de esta organización que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2017.

La agencia francesa de gestión de los residuos nucleares afirma, en sus últimas cifras, de 2018, que existen 70 sitios de almacenamiento de desechos y materiales radiactivos militares.

Pero la ICAN advierte que algunos de estos sitios, como el de Cherburgo (oeste) que "tienen ya siete reactores nucleares a la espera de ser completamente desmantelados de aquí a 2050, acogerá 11 nuevos reactores nucleares".