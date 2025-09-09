El interés de la deuda francesa a 10 años supera el de Italia tras caer el gobierno

Esta situación es inédita desde hace unos 15 años. Cuanto más arriesgada se considera una deuda pública por los mercados financieros, más alto es el interés de sus obligaciones.

Francia/El costo del endeudamiento de Francia a 10 años superó este martes el nivel de Italia --considerado durante años como un mal alumno en términos de control de su deuda--, tras la caída del segundo gobierno francés en nueve meses.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono francés a 10 años se situaba el martes en 3,48% hacia las 09H30 (07H30 GMT), mientras que su equivalente italiano estaba en 3,47%.

Esto supone un nuevo revés para Francia, a tres días de que la agencia crediticia Fitch revise la calificación de la segunda economía de la UE. En marzo, la mantuvo en AA- con perspectiva negativa.

Entonces advirtió que la degradaría si Francia no aplica un "plan creíble" que permita reducir la deuda a medio plazo. Esto implicaría que el país pague tasas de interés más altas en los mercados.

Pero el lunes, el Parlamento francés tumbó al primer ministro centrista, François Bayrou, cuando buscaba apoyos a su proyecto de presupuestos para 2026 que preveía 44.000 millones de euros de recortes (51.600 millones de dólares).

El presidente francés, Emmanuel Macron, bajo presión, anunció que nombrará al sucesor de Bayrou "en los próximos días". Su principal reto será lograr una mayoría estable en la Asamblea Nacional.

Desde la decisión de Macron de convocar elecciones legislativas anticipadas en 2024, el gobierno carece de mayoría en la cámara baja, dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

"Francia cayó en una nueva zona de turbulencias", apuntó el martes John Plassard, responsable de la estrategia de inversión de Cité Gestion Private Bank, quien no descarta una degradación de la nota de Fitch.

Las arcas públicas francesas registraron un déficit público del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda pública de casi el 114% en marzo, la más alta de la UE tras Grecia e Italia.