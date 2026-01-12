Béisbol Juvenil 2026| Conoce las alineaciones de los partidos del lunes 12 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza hoy el partido Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se llevará a cabo este lunes 12 de enero con seis partidos donde los equipos participantes tratarán de sacar el máximo provecho para buscar la mejor ubicación posible en la tabla de posiciones.

Las alineaciones de los juegos de esta fecha han sido anunciadas y te las presentamos a continuación:

Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ Transmisión de TVMAX)

Bocas del Toro vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Herrera vs Darién (Estadio de Metetí)

Los Santos vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Veraguas vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Cinco de los seis partidos iniciarán a las 7:00 p.m. El encuentro entre Chiriquí y Coclé empezará a las 7:30 p.m.

Tabla de posiciones