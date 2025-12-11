A juicio por corrupción un exministro cercano al presidente del Gobierno español y un colaborador

El Tribunal Supremo, que ha asumido la causa, es una alta instancia judicial española que es competente en este caso por el aforamiento de Ábalos como diputado.

España/El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, que fue mano derecha del presidente del Gobierno socialista Pedro Sánchez y hombre clave en su ascenso, será juzgado por varios delitos de corrupción junto a un colaborador y un empresario, anunció la justicia este jueves.

"Se acuerda la apertura del juicio oral contra los acusados don José Luis Ábalos Meco, don Koldo García Izaguirre y don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado" por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros delitos, informó el Tribunal Supremo en un comunicado.

En este asunto, se acusa a Ábalos, actualmente diputado, por el llamado "caso Koldo" (por Koldo García, el colaborador de Ábalos), unos hechos también conocidos como "trama de las mascarillas".

Se trata de una investigación por presunta corrupción relacionada con adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia de covid-19.

El Tribunal Supremo, que ha asumido la causa, es una alta instancia judicial española que es competente en este caso por el aforamiento de Ábalos como diputado.

Ábalos, para quien la fiscalía solicita 24 años de cárcel, ingresó en prisión provisional en noviembre.

Además, Ábalos es sospechoso en otros casos de corrupción que podrían también llevarle al banquillo de los acusados.

Estos asuntos, más los que afectan al hermano y la esposa de Sánchez por presunto tráfico de influencias, y algunos acusaciones de acoso sexual a políticos socialistas, han puesto al líder socialista en la mayor posición de fragilidad desde 2018, cuando asumió la presidencia del Gobierno.

Ábalos, Koldo García y otro exdirigente socialista imputado en casos de corrupción, Santos Cerdán, jugaron un papel esencial en el ascenso de Sánchez al liderazgo socialista en 2017 tras unas primarias, cuando ya se le daba políticamente por muerto tras una primera breve etapa al frente del PSOE.

Aquel ascenso se forjó en una gira por España en coche de Sánchez y sus colaboradores, por lo que la oposición se suele referir despectivamente a ellos como el clan del Peugeot.