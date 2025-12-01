El Kremlin confirma que Putin recibirá el martes al enviado de EEUU, Steve Witkoff

Washington ha promovido un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años, y busca ahora concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.

Rusia/El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, será recibido el martes por la tarde por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, para seguir hablando del plan estadounidense para poner fin al conflicto de Ucrania, confirmó el Kremlin este lunes.

"El encuentro con Witkoff está previsto mañana", martes, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria a los medios, entre ellos la AFP.

Peskov precisó que el encuentro se producirá por la tarde.

El domingo, Witkoff, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el yerno de Trump, Jared Kushner, recibieron en Florida a una delegación ucraniana. Ambas partes calificaron de "productivas" las conversaciones.

El presidente estadounidense dijo luego que ve "posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

A la espera del encuentro entre Putin y Witkoff, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se entrevista este lunes en París con su par francés Emmanuel Macron, para hablar de "las condiciones de una paz justa y duradera", según adelantó el Elíseo.